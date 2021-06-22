Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 25 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 629 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 481 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44'ü yurt dışı kaynaklı 395 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 151 bin 901'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 6'ya çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 143 bin 817 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 7 yeni vaka görülürken bugüne kadar 11 bin 897 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 79 yeni vaka görülürken, virüs bulaşan 6 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 147'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 575 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 666 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 367 bin 894'e çıktı.

Son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 809'a yükseldi, 1 milyon 291 bin 389 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 448 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 70 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 59 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1693'e, toplam vaka sayısı 225 bin 365'e yükseldi.

Nepal

Son 24 saatte 3 bin 703 vakanın kaydedildiği Nepal'de 41 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 626 bin 343 Kovid-19 vakası ve 8 bin 813 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 564 bin 882 kişi sağlığına kavuştu.