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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

25.06.2021 14:02
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 24 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 693 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 571 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 32'si yurt dışı kaynaklı 634 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 153 bin 789'a yükseldi.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 9'a çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 145 bin 389 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 4 yeni vaka görülürken, bugüne kadar 11 bin 910 vaka tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 76 yeni vaka görülürken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 465'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 610 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 812 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 385 bin 53'e çıktı.

Son 24 saatte 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 152'ye yükseldi, 1 milyon 305 bin 608 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 513 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 140 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 644 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1819'a, toplam vaka sayısı 236 bin 291'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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