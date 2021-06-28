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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

28.06.2021 15:47
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 21 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 753 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 655 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29'u yurt dışı kaynaklı 501 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 155 bin 572'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 15'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 146 bin 675 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vaka görülürken, bugüne kadar 11 bin 921 vaka tespit edildi, toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 60 yeni vaka görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 694'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 635 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 604 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 403 bin 588'e çıktı.

Son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 456'ya yükseldi, 1 milyon 327 bin 103 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 9 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 553 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 195 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 406 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1934'e, toplam vaka sayısı 249 bin 853'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 8 bin 364 yeni vaka tespit edilirken 104 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 896 bin 770 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te 14 bin 276 kişi hayatını kaybetti, 807 bin 673 kişi iyileşti.

Bangladeş'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 1 Temmuz'a kadar etkili olacak tam kapanma kararı alındı.

Nepal

Son 24 saatte 1509 vakanın kaydedildiği Nepal'de 42 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 635 bin 188 Kovid-19 vakası ve 9 bin 51 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 588 bin 187 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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