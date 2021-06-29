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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

29.06.2021 14:51
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 8 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 771 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 676 kişi iyileşti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı açıklamada, Çin'in yaklaşık 100 ülkeye 450 milyondan fazla Kovid-19 aşısı sağladığını kaydetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 35'i yurt dışı kaynaklı, 595 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 156 bin 167'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 17'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı 147 bin 77 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vaka görülürken, bugüne kadar 11 bin 922 vaka tespit edildi, toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 54 yeni vaka görülürken, 8 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 748'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 643 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 479 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 408 bin 58'e çıktı.

Son 24 saatte 101 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 557'ye yükseldi, 1 milyon 333 bin 464 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 563 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 212 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Son 24 saatte 1728 vakanın kaydedildiği Nepal'de 20 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 636 bin 916 vaka ve 9 bin 71 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 592 bin 535 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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