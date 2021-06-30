Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 780 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 689 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vaka görülürken, bugüne kadar 11 bin 924 vaka tespit edildi, toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 54 yeni vaka görülürken, virüs nedeniyle 5 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 804'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 648 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 35'i yurt dışı kaynaklı, 794 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 156 bin 961'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 18'e çıktı. İyileşen kişi sayısı 147 bin 693 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 509 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 412 bin 559'a çıktı.

Son 24 saatte 105 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 662'ye yükseldi, 1 milyon 339 bin 248 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 579 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 219 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 786 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2023'e, vaka sayısı 259 bin 301'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 207 bin 479 kişi iyileşti.