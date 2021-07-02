Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 18 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 810 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 738 kişi iyileşti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, Çin'in salgının başından bu yana 100 farklı ülkeye 480 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı sağladığını belirtti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 61'i yurt dışı kaynaklı 826 vaka tespit edildi.

Son altı ayda görülen en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 158 bin 549'a yükseldi.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 24'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 148 bin 319 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 11 yeni vaka görülürken bugüne kadar 11 bin 939 vaka tespit edildi, toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 58 yeni vaka görüldü, 15 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 911'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 676 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 192 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 424 bin 518'e çıktı.

Son 24 saatte 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 973'e yükseldi, 1 milyon 344 bin 63 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 599 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 234 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 87 vaka kaydedildi.

Ülkede ölü ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 2 bin 141'e, toplam vaka sayısı 270 bin 921'e yükseldi.

Nepal

Son 24 saatte 1391 vakanın kaydedildiği Nepal'de 34 kişi hayatını kaybetti

Salgının başından bugüne kadar 642 bin 53 vaka ve 9 bin 179 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 603 bin 600 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya

Avustralya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya'da bugüne kadar 30 bin 684 vaka görüldü, 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte 40 yeni vaka kaydedildi.

Ülkede Delta varyantı görülen kişi sayısındaki artış hükümeti yeni önlemler almaya itti.

9 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen Yeni Güney Galler eyaletindeki karantina uygulamasının ardından, hükümet, ülkeye gelen uluslararası yolcu sayısının yüzde 50 oranında azaltılacağını duyurdu.

Uluslararası yolcu girişlerine yönelik kısıtlamanın 14 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi.