Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 23 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 833 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 766 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46'si yurt dışı kaynaklı 794 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 159 bin 342'ye yükseldi.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 25'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 149 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 939 vaka tespit edildi, toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 80 yeni vaka görüldü, 10 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 991'e çıktığı ülkede bugüne kadar 686 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 908 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 430 bin 419'a çıktı.

Son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 63'e yükseldi, 1 milyon 351 bin 691 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 606 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 250 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 230 vaka kaydedildi.

Ülkede vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 2 bin 182'ye, toplam vaka sayısı 277 bin 151'e yükseldi.

Nepal

Son 24 saatte 1527 vakanın kaydedildiği Nepal'de 19 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 643 bin 580 vaka ve 9 bin 198 ölüm kaydedildiği ülkede, virüse yakalanan 606 bin 666 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Salgının başından bu yana 930 bin 42 vakanın kaydedildiği Bangladeş'te virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 778'e ulaştı.

Yetkililer, Çin'den gönderilen 2 milyon doz Sinopharm aşısının 1,1 milyon dozluk ilk sevkiyatının ve COVAX kapsamında ABD'nin gönderdiği 1,2 milyon doz Moderna aşısının bugün başkent Dakka'ya ulaştığını bildirdi.

Avustralya

Avustralya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya'da bugüne kadar 30 bin 734 vaka görüldü, 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 44 yeni vaka kaydedildi.

Yurt içinde görülen vakaların tamamına yakınına Yeni Güney Galler eyaletinde rastlandı.

Günlük vaka sayısında bu yılın en büyük artışının kaydedildiği Yeni Güney Galler'de, Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian yeni vakaların 29'unun önceki vakalarla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Eyaletteki karantina uygulamasının 9 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.