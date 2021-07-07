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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

07.07.2021 16:29
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42'si yurt dışı kaynaklı 57 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 949 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 86 bin 855'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 946 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 2'si yurtdışı bağlantılı 40 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 9 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 128'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 715 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44'ü yurt dışı kaynaklı, 1212 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 162 bin 753'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 33'e çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı ise 151 bin 500 olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore'de Kovid-19 ilk doz aşı yapılanlarının sayısının yüzde 30 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 289 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 450 bin 110'a çıktı.

Son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 459'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 652 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 652 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 519 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 387'ye, vaka sayısı 301 bin 172'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 231 bin 171 kişi ise iyileşti.

Nepal

Son 24 saatte 2077 vakanın kaydedildiği Nepal'de 28 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne 650 bin 162 Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede, 9 bin 291 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, virüse yakalanan 614 bin 327 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte, 11 bin 162 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 201 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede böylelikle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

Salgının başından bu yana 977 bin 568 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 15 bin 593 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 934 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 267 bin 433'e çıktı.

Son 24 saatte virüse bağlı 45 kişi hayatını kaybetti, bugüne kadar virüs bulaşan 3 bin 313 yaşamını yitirdi. Ülkede 238 bin 131 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, ilk doz AstraZeneca aşısı olup ikinci dozu bekleyen kişilere, Pfizer aşısının yapılmasının onaylandığı duyuruldu.

Aşının ikinci dozunun Pfizer yapılmasının isteğe bağlı olduğunu belirtilen açıklamada, bu ay içerisinde ülkeye AstraZeneca aşılarının gönderilmesi beklendiği kaydedildi.

COVIRAN Bereket, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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