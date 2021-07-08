Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 966 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle öldü.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 3 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 11 bin 949 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 21 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 3 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 149'a çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 718 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48'i yurt dışı kaynaklı, 1275 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 160 bin 795'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 34'e çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı 151 bin 923 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 484 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 455 bin 585'e çıktı.

Son 24 saatte 191 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 650'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 668 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 341 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 58 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 462'ye, vaka sayısı 308 bin 230'a yükseldi. Virüs tespit edilen 236 bin 149 kişi iyileşti.