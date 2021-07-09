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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

09.07.2021 14:55
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 23 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 989 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken 86 bin 902 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 80'i yurt dışı kaynaklı, 1316 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Vaka sayısının 164 bin 28'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 36'ya çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı 152 bin 498 olarak kayıtlara geçti.

Yonhap haber ajansına göre, artan vaka artışı nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Ülke genelinde eğlence mekanları ve gece klüpleri kapatılırken, restoranlar için servis saati 22.00 ile kısıtlandı.

Tedbirlerin başta başkent Seul ve çevresinde pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca uygulanması bekleniyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 11 bin 950 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 36 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 12 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 185'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 730 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 881 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 461 bin 455'e çıktı.

Son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 720'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 678 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 276 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 534'e, vaka sayısı 317 bin 506'ya yükseldi. Virüs tespit edilen 240 bin 77 kişi iyileşti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle daha sıkı önlemlerin devreye sokulduğu ülkede hükümet, başkent Bangkok'ta 21: 00 ile 04: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte, 11 bin 651 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 199 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 989 bin 219 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 15 bin 792 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vaka sayılarında artışın sürdüğü ülkede, virüse yakalananların yarısına yakını başkent Dakka'da tespit edildi.

Nepal

Bugüne kadar 651 bin 380 vakanın kaydedildiği Nepal'de, virüs bulaşan 9 bin 320 kişi hayatını kaybetti, 615 bin 613 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya

Son 24 saatte 46 vakanın görüldüğü Avustralya'da toplam vaka sayısı 30 bin 951'e yükseldi.

Bugüne kadar virüse yakalanan 910 kişi hayatını kaybederken 29 bin 466 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni vakaların görüldüğü Yeni Güney Galler eyaletinde hükümet, tedbirleri arttırdı. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde, açık havada toplanmalar 2 kişi ile sınırlandırılırken, her evden yalnızca 1 kişinin alışveriş için evden ayrılabileceği bildirildi.

Öte yandan, cenaze törenlerinin de 10 kişi ile kısıtlanacağı kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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