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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

11.07.2021 18:11
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 92 bin 39 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken 86 bin 937 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44'ü yurt dışı kaynaklı, 1324 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgının başlangıcından bu yana ülkedeki günlük vaka sayısı ilk kez arka arkaya üç gün boyunca 1300'ün üzerine çıktı.

Vaka sayısının 168 bin 46'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 43'e çıktı.

Güney Kore'de artan vakalar nedeniyle 9 Temmuz'da tedbirler sıkılaştırılmıştı. Buna göre, eğlence mekanları ve gece kulüpleri kapatılırken restoranlar için servis saati 22.00 ile kısıtlanmıştı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 11 bin 952 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 31 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 4 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 249'a çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 740 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 916 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 473 bin 25'e çıktı.

Son 24 saatte 105 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 921'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 692 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 397 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 539 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 711'e, vaka sayısı 336 bin 371'e yükseldi.

Günlük vaka sayısı, 17 Mayıs'ta görülen ve ülkedeki en yüksek seviye olan 9 bin 635'ten sonra en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Ölü sayısı da salgının başlamasından bu yana ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 11 bin 874 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 230 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkede, en yüksek günlük vaka ve virüs kaynaklı ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Salgının başından bu yana 1 milyon 21 bin 189 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 16 bin 419 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede, virüse yakalanan 874 bin 501 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal'de son 24 saatte 1237 vaka tespit edildi, 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nepal'de bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 655 bin 449'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 382'ye yükseldi.

Nepal'de hastalığa yakalanan 619 bin 894 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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