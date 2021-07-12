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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

12.07.2021 14:43
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 27 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 92 bin 66 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken 86 bin 952 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte yeni vaka görülmedi. Bugüne kadar 11 bin 952 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 24 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 1 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 273'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 741 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37'si yurt dışı kaynaklı, 1100 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 169 bin 146'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 44'e çıktı.

Güney Kore'de son 6 gündür günlük 1000'den fazla Kovid-19 vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 204 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 478 bin 61'e çıktı.

Son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 15'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 718 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 414 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 656 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 791'e, vaka sayısı 345 bin 27'ye yükseldi.

Nepal

Nepal'de son 24 saatte 1690 vaka tespit edildi, 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nepal'de bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 657 bin 139'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 400'e yükseldi.

Nepal'de hastalığa yakalanan 621 bin 27 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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