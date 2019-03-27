Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları, AB - Çin Görüşmesi Ardından Yükseldi

Asya Piyasaları, AB - Çin Görüşmesi Ardından Yükseldi

42 dakika önce

Asya hisse senedi piyasaları, Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in Avrupa Bİrliği (AB) liderleriyle görüşmesinde ticaret konusunda iyimser görüşler belirtilmesi etkisiyle yükseldi.

Asya Piyasaları, AB - Çin Görüşmesi Ardından Yükseldi, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in Avrupa Bİrliği (AB) liderleriyle görüşmesinde ticaret konusunda iyimser görüşler belirtilmesi etkisiyle yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Nikkei yüzde 2.15, 

Shanghai Composite yüzde 0.47,

Shenzen Composite yüzde 0.6

Hang Seng yüzde 0.53 ve

S&P yüzde 0.07 artarken,

Kospi yüzde 0.06 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:19 Kaynak: DHA

Şi Cinping, Avrupa, Avrupa Birliği, Asya, Ekonomi
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