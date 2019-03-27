Asya Piyasaları, AB - Çin Görüşmesi Ardından Yükseldi
42 dakika önce
Asya hisse senedi piyasaları, Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in Avrupa Bİrliği (AB) liderleriyle görüşmesinde ticaret konusunda iyimser görüşler belirtilmesi etkisiyle yükseldi.
Asya
hisse senedi piyasaları, Çin Devlet Başkanı
Xi Jİnping'in Avrupa Bİrliği (AB
) liderleriyle görüşmesinde ticaret konusunda iyimser görüşler belirtilmesi etkisiyle yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Nikkei yüzde 2.15, Shanghai
Composite yüzde 0.47,
Shenzen Composite yüzde 0.6
Hang Seng yüzde 0.53 ve
S&P yüzde 0.07 artarken,
Kospi yüzde 0.06 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:19 Kaynak: DHA
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