Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları ABD – Çin Görüşmeleri Öncesinde Yükseldi

Asya Piyasaları ABD – Çin Görüşmeleri Öncesinde Yükseldi

46 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmeleri öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerini inceleyeceği haberleri etkisiyle yükseldi.

Asya Piyasaları ABD – Çin Görüşmeleri Öncesinde Yükseldi, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmeleri öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerini inceleyeceği haberleri etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle;

-Nikkei ve Hang Seng yüzde 0.49 düşerken,

Shanghai Composite yüzde 0.34

Shenzhen Composite yüzde 0.55 ve

Kospi Composite yüzde 0.07 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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