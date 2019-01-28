Asya Piyasaları ABD – Çin Görüşmeleri Öncesinde Yükseldi
46 dakika önce
– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmeleri öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerini inceleyeceği haberleri etkisiyle yükseldi.
– Asya
hisse senedi piyasaları, ABD
ve Çin
arsındaki ticaret görüşmeleri öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü
'nün ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerini inceleyeceği haberleri etkisiyle yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle;
-Nikkei ve Hang Seng yüzde 0.49 düşerken, Shanghai
Composite yüzde 0.34
Shenzhen Composite yüzde 0.55 ve
Kospi Composite yüzde 0.07 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: DHA
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