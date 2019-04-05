Asya Piyasaları Abd-Çin Ticaret Anlaşması Beklentileriyle Yükseldi
1 saat önce
ABD ve Çin arasında devam eden ticari görüşmelerde "önemli ilerlemeler" sağlandığına ilişkin haberlerin ardından Asya-Pasifik piyasaları Cuma günü yükseldi.
ABD
ve Çin
arasında devam eden ticari görüşmelerde "önemli ilerlemeler" sağlandığına ilişkin haberlerin ardından Asya-Pasifik piyasaları Cuma günü yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasına varılması için yeşil ışık yakarken, ABD Başkanı Donald Trump
henüz bir anlaşmaya varılmadığını fakat gelecek dört hafta içinde anlaşmanın hazır olabileceğini söyledi.
Gelişmelerin ardından Tokyo
'da Nikkei 225 TSİ 09: 40'da yüzde 0.06 yükselirken, dolar yen karşısında yüzde 0.02 artışla 111,9795 Japon yeninden işlem gördü. Çin piyasaları ise Qingming Festivali kutlamaları nedeniyle kapalı. Güney Kore
Kospi Composite TSİ 09: 43'te yüzde 0.19 değer kazanırken, Avustralya
'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0.81 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: DHA
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