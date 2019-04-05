Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Abd-Çin Ticaret Anlaşması Beklentileriyle Yükseldi

Asya Piyasaları Abd-Çin Ticaret Anlaşması Beklentileriyle Yükseldi

1 saat önce

ABD ve Çin arasında devam eden ticari görüşmelerde "önemli ilerlemeler" sağlandığına ilişkin haberlerin ardından Asya-Pasifik piyasaları Cuma günü yükseldi.

Asya Piyasaları Abd-Çin Ticaret Anlaşması Beklentileriyle Yükseldi, System.String[]
ABD ve Çin arasında devam eden ticari görüşmelerde "önemli ilerlemeler" sağlandığına ilişkin haberlerin ardından Asya-Pasifik piyasaları Cuma günü yükseldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasına varılması için yeşil ışık yakarken, ABD Başkanı Donald Trump henüz bir anlaşmaya varılmadığını fakat gelecek dört hafta içinde anlaşmanın hazır olabileceğini söyledi.

Gelişmelerin ardından Tokyo'da Nikkei 225 TSİ 09: 40'da yüzde 0.06 yükselirken, dolar yen karşısında yüzde 0.02 artışla 111,9795 Japon yeninden işlem gördü. Çin piyasaları ise Qingming Festivali kutlamaları nedeniyle kapalı.

Güney Kore Kospi Composite TSİ 09: 43'te yüzde 0.19 değer kazanırken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0.81 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: DHA

Ekonomi
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