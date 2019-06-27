Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ABD ve Çin arasındaki geçici barışla yükseldi
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Asya piyasaları ABD ve Çin arasındaki geçici barışla yükseldi

57 dakika önce

– ABD ve Çin'in G20 Zirvesi süresinde geçici bir barış konusunda anlaştığı haberleriyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Asya piyasaları ABD ve Çin arasındaki geçici barışla yükseldi, System.String[]
–  ABD ve Çin'in G20 Zirvesi süresinde geçici bir barış konusunda anlaştığı haberleriyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
Çin'de, Huawei Çin ordusuyla birlikte çalıştığı iddialarını yalanlarken Japonya'da, otonom araç yatırımları dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Japonya'daki G20 Zirvesi'nde yapacakları görüşme öncesinde, iki ülke "geçici bir ateşkes" konusunda anlaştı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.94,
Shanghai Composite yüzde 0.80,
Shenzen Composite yüzde 1.40,
Hang Seng yüzde 1.14,
Kospi Composite yüzde 0.84 ve
S&P yüzde 0.30 yükseldi.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre iki ülke, ticari anlaşmazlıkların çözümü için Trump ile Xi'nin Cumartesi sabahı G20 zirvesinde yapacakları görüşme öncesinde, anlaşmazlığa neden olan konularda adım atmayacak.
Gazetenin "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı habere göre, ABD'nin 300 milyar dolar tutarında daha Çin malına tarife uygulamasının önüne geçecek olan ateşkesin ayrıntıları, her iki tarafın ayrı ayrı basın açıklamaları ile duyurulacak, ortak bir açıklama yapılmayacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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