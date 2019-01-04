Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları ABD ve Çin'in Görüşme Haberleriyle Karışık

Asya Piyasaları ABD ve Çin'in Görüşme Haberleriyle Karışık

1 saat önce

– Doğa Asya ve Avusturalya piyasaları haftanın son işlem gününde, Çin yetkililerinin, ticari görüşmeler kapsamında ABD delegasyonunun gelecek hafta Pekin'i ziyaret edeceği açıklamalarının ardından karışık seyretti.

Asya Piyasaları ABD ve Çin'in Görüşme Haberleriyle Karışık, System.String[]
– Doğa Asya ve Avusturalya piyasaları haftanın son işlem gününde, Çin yetkililerinin, ticari görüşmeler kapsamında ABD delegasyonunun gelecek hafta Pekin'i ziyaret edeceği açıklamalarının ardından karışık seyretti.

Çin'den gelen açıklamaların yanında Asya'da açıklanan verilerde ise, IHR Markit Aralık ayında Çin hizmet sektörü ve Japonya imalat sektöründe hafif artış görüldüğünü ortaya koydu.

Gelişmelere paralel olarak;

       - Şanghay Kompozit Endeksi TSİ 06: 30'da yüzde 1.81,

       - Shenzhen Endeksi TSİ 06: 46'da yüzde 2.41,

       - Hong Kong'da Hang Seng Endeksi TSİ 06: 54'de yüzde 1.22,

       - Güney Kore Kospi Endeksi TSİ 06: 35'de yüzde 0.57 yükselirken,

       - Japonya Nikkei Endeksi TSİ 06: 35'de yüzde 2.2,

       - Avustralya'da S&P/ASX200 Endeksi TSİ 06: 55'de yüzde 0.80 düştü.

Dolar yen karşısında TSİ 6: 53'te yüzde 0.71 artışla 108.2905 yenden işlem gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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