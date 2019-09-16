Asya piyasaları aramco saldırısı sonrası karışık

Asya hisse senedi piyasaları, Saudi Aramco'ya yapılan drone saldırısının Suudi Arabistan petrol üretimini azaltacağı endişeleriyle petrol fiyatlarının yükselmesiyle karışık seyretti.

Söz konusu saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump Stratejik Petrol Rezervi'ni "piyasalardaki tedarikin korunması için" piyasaya sürdü.

Bunun yanında, Çin'den açıklanan veriler perakende satışlarda beklentinin üzerinde artış gösterirken, sanayi üretiminin ise son 17 yılın en düşük düzeyinde gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Çin ulusal istatistik ofisi, "artan eksi yönlü baskı" ve "dış belirsizliklere" rağmen, hedeflenen yıl sonu büyümesinin elde edileceğine inandığını açıkladı.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

Nikkei 225 yüzde 1.05

Kospi yüzde 0.35

Shenzhen Composite yüzde 0.27

S&P/ASX 200 yüzde 0.07 artarken

Hang Seng yüzde 1.11 düştü ve

Shanghai Composite bir değişim göstermedi.

Dolar yen karşısında yüzde 0.20 artışla 107.8770 yene yükseldi.