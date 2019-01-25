Asya Piyasaları Artışla Kapandı
1 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi.
– Asya
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD
ve Çin
arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında kapanış değerleri şöyle;
Nikkei yüzde 0.97, Shanghai
Composite yüzde 0.39,
Hang Seng yüzde 1.65,
Kospi Composite yüzde 1.52 ve
S&P yüzde 0.68 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:01 Kaynak: DHA
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