Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Artışla Kapandı

Asya Piyasaları Artışla Kapandı

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi.

Asya Piyasaları Artışla Kapandı, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarında kapanış değerleri şöyle;

Nikkei yüzde 0.97,

Shanghai Composite yüzde 0.39,

Hang Seng yüzde 1.65,

Kospi Composite yüzde 1.52 ve

S&P yüzde 0.68 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Ekonomi
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