Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Brexit Ertelemesi Sonrasında Düştü

Asya Piyasaları Brexit Ertelemesi Sonrasında Düştü

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları Perşembe günü, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelemesi sonrasında düştü.

Asya Piyasaları Brexit Ertelemesi Sonrasında Düştü, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları Perşembe günü, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelemesi sonrasında düştü.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının ülke parlamentosunda onaylanması halinde birlikten 1 Haziran tarihinde çıkabileceklerini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.06 yükselirken,

Kospi Composite yüzde 0.27,

Hang Seng yüzde 0.67,

Shenzen Composite yüzde 1.1,

Shanghai Composite yüzde 2.0 ve

S&p yüzde 0.33 düştü. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:24 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Asya, Ekonomi
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