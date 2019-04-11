Asya Piyasaları Brexit Ertelemesi Sonrasında Düştü

– Asya
hisse senedi piyasaları Perşembe günü, Birleşik Krallık
'ın Avrupa Birliği
'nden ayrılış tarihinin 31 Ekim'e ertelemesi sonrasında düştü.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May
, Brexit anlaşmasının ülke parlamentosunda onaylanması halinde birlikten 1 Haziran tarihinde çıkabileceklerini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.06 yükselirken,
Kospi Composite yüzde 0.27,
Hang Seng yüzde 0.67,
Shenzen Composite yüzde 1.1, Shanghai
Composite yüzde 2.0 ve
S&p yüzde 0.33 düştü. - İstanbul