Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları büyüme verisi sonrasında yükseldi
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Asya piyasaları büyüme verisi sonrasında yükseldi

2 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları, Çin'in sanayi üretimi büyümesinin, soon 27 yılın en düşük büyüme oranı olan, yüzde 6.3 olarak açıklanması sonrasında yükseldi.

Asya piyasaları büyüme verisi sonrasında yükseldi, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, Çin'in sanayi üretimi büyümesinin, soon 27 yılın en düşük büyüme oranı olan, yüzde 6.3 olarak açıklanması sonrasında yükseldi.
Diğer yandan, Çin'de per5akende satışlar yüzde 9.8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 0.25
Shenzen Composite yüzde 0.92,
Hang Seng yüzde 0.04 artarken,
Kospi Composite yüzde 0.1 ve
S&P yüzde 0.43 düştü.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.11 artışla 108.0285 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
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