Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları Çin'den gelen zayıf veriler etkisiyle karışık
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Asya piyasaları Çin'den gelen zayıf veriler etkisiyle karışık

2 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları haftanın son işlme gününe karışık başladı.

Asya piyasaları Çin'den gelen zayıf veriler etkisiyle karışık, System.String[]
–   Asya hisse senedi piyasaları haftanın son işlme gününe karışık başladı.
Yatırımcılar Çin'den gelecek sanayi imalatı ve perakende satış verilerini beklerken, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ülkenin sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık yüzde 1.1 düştüğünü açıkladı.
Asya piyasalarında görülen karşıklığın bir diğer sebebi de Umman Denizi'nde iki petrol tankerine saldırılması oldu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.4 ve
S&P yüzde 0.12 artarken,
Kospi Composite yüzde 0.46,
Shanghai Composite yüzde 0.59,
Shenzen Composite yüzde 1.01 ve
Hang Seng yüzde 0.63 düştü.
Dolar, yen karşısında bir değişim göstermeyerek, 108.3275 yen değerinde.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:28 Kaynak: DHA
Ekonomi, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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