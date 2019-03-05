Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Çin'in Büyüme Hedefini Düşürmesiyle Karışık

Asya Piyasaları Çin'in Büyüme Hedefini Düşürmesiyle Karışık

2 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları, Çin'in 2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekmesi ve IHS Markit'in Çin'de hizmet sektöründe bir yavaşlamaya işaret eden verileri etkisiyle karışık.

Asya Piyasaları Çin'in Büyüme Hedefini Düşürmesiyle Karışık, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, Çin'in 2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekmesi ve IHS Markit'in Çin'de hizmet sektöründe bir yavaşlamaya işaret eden verileri etkisiyle karışık.

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Ulusal Halklar Kongresinde, ülkenin büyüme hedefinin 2019 yılı için yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekildiğini duyurması ve ekonomik büyümeyi baskılayan etkenlerle mücadele için yaklaşık 298 milyar dolarlık vergi indirimi uygulanacağını duyurdu.

Asya/Pasifik hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmelerin son ana kadar başarısız olma ihtimaline işaret etmesiyle doğan endişeler etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.44,

Kospi Composite yüzde 0.52 ve

S&P yüzde 0.29 düşerken,

Shanghai Composite yüzde 0.88,

Hang Seng yüzde 0.14 ve

Shenzen Composite yüzde 1.37 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

Li Keqiang, Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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