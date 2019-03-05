Asya Piyasaları Çin'in Büyüme Hedefini Düşürmesiyle Karışık
2 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları, Çin'in 2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekmesi ve IHS Markit'in Çin'de hizmet sektöründe bir yavaşlamaya işaret eden verileri etkisiyle karışık.
– Asya
hisse senedi piyasaları, Çin
'in 2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekmesi ve IHS Markit'in Çin'de hizmet sektöründe bir yavaşlamaya işaret eden verileri etkisiyle karışık.
Çin Başbakanı Li Keqiang
'ın Ulusal Halklar Kongresinde, ülkenin büyüme hedefinin 2019 yılı için yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekildiğini duyurması ve ekonomik büyümeyi baskılayan etkenlerle mücadele için yaklaşık 298 milyar dolarlık vergi indirimi uygulanacağını duyurdu.
Asya/Pasifik hisse senedi piyasaları, ABD
ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
'nun görüşmelerin son ana kadar başarısız olma ihtimaline işaret etmesiyle doğan endişeler etkisiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.44,
Kospi Composite yüzde 0.52 ve
S&P yüzde 0.29 düşerken, Shanghai
Composite yüzde 0.88,
Hang Seng yüzde 0.14 ve
Shenzen Composite yüzde 1.37 yükseldi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:00 Kaynak: DHA
Yeni İş Kuran Gençlere Vergi İstisnası ve Prim Desteği
Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL