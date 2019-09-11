Asya piyasaları çin'in önlemleri etkisiyle karışık
14 dakika önce
Asya hisse sendi piyasaları, Çin'in Global Times gazetesi yazı işleri müdürü Hu Xijin'in Çin'in ticaret savaşının olumsuz etkilerinden hem ABDli hem de Çinli firmaları korumak adına önlemler alacağını iddia etmesiyle karışık.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:59 Kaynak: DHA
– Asya
hisse sendi piyasaları, Çin'in Global Times
gazetesi yazı işleri müdürü Hu Xijin'in Çin'in ticaret savaşının olumsuz etkilerinden hem ABDli hem de Çinli firmaları korumak adına önlemler alacağını iddia etmesiyle karışık.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Hang Seng yüzde 1.76,
Nikkei yüzde 0.87
Kospi Composite yüzde 0.6 ve
S&P yüzde 0.12 artarken, Shanghai
Composite yüzde 0.18 ve
Shenzenb Composite yüzde 0.78 düştü.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.26 artışla 107.830 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
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