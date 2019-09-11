Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları çin'in önlemleri etkisiyle karışık
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Asya piyasaları çin'in önlemleri etkisiyle karışık

14 dakika önce

Asya hisse sendi piyasaları, Çin'in Global Times gazetesi yazı işleri müdürü Hu Xijin'in Çin'in ticaret savaşının olumsuz etkilerinden hem ABDli hem de Çinli firmaları korumak adına önlemler alacağını iddia etmesiyle karışık.

Asya piyasaları çin'in önlemleri etkisiyle karışık, System.String[]
Asya hisse sendi piyasaları, Çin'in Global Times gazetesi yazı işleri müdürü Hu Xijin'in Çin'in ticaret savaşının olumsuz etkilerinden hem ABDli hem de Çinli firmaları korumak adına önlemler alacağını iddia etmesiyle karışık.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Hang Seng yüzde 1.76,
Nikkei yüzde 0.87
Kospi Composite yüzde 0.6 ve
S&P yüzde 0.12 artarken,
Shanghai Composite yüzde 0.18 ve
Shenzenb Composite yüzde 0.78 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.26 artışla 107.830 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Times, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:59 Kaynak: DHA
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