Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ECB'nin faiz kararı öncesinde yükseldi
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Asya piyasaları ECB'nin faiz kararı öncesinde yükseldi

1 saat önce

Asya hisse sendi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Brexit belirsizliklerinin ve ABD ile olan ticaret gerginliklerinin sebep olduğu korumacı önlenmlerin etkilerini önlemek amacıyla faizleri düşürebileceğini ima etmesi etkisiyle yükseldi.

Asya piyasaları ECB'nin faiz kararı öncesinde yükseldi, System.String[]
Asya hisse sendi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Brexit belirsizliklerinin ve ABD ile olan ticaret gerginliklerinin sebep olduğu korumacı önlenmlerin etkilerini önlemek amacıyla faizleri düşürebileceğini ima etmesi etkisiyle yükseldi.
Yatırımcılar ayrıca Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) görüşmesi sonrasında bir faiz indirimi olacağını bekliyorlar.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin'in "çok yakında" ABD tarım ürünleri satın almaya başlayacağını umduğunu söylemesi ve tarafların yakın zamanda Pekin'de görüşecekleri basına yansırken konu ile ilgili henüz r3esmi bir açıklama yapılmadı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.37,
- Hang Seng yüzde 0.57,
Kospi yüzde 0.9,
Shanghai Composite yüzde 0.71,
Shenzen Composite yüzde 1.05 ve
S&P yüzde 0.7 yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:21 Kaynak: DHA
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