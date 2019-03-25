Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ekonomik Durgunluk Endişeleriyle Düştü

Asya Piyasaları Ekonomik Durgunluk Endişeleriyle Düştü

42 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları, gelen zayıf ekonomik veriler sonrasında, ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle sert düştü.

Asya Piyasaları Ekonomik Durgunluk Endişeleriyle Düştü, System.String[]
– Asya hisse senedi piyasaları, gelen zayıf ekonomik veriler sonrasında, ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle sert düştü.

Avrupa ve ABD özel sektörlerinde ekonomik aktivitelerin yavaşlaması, ve Almanya imalat sektörünü büyümesinin 2012 yılından bu yana en düşük düzeyde kalması etkisiyle, Asya hisse senedi piyasaları düştü.

Gelişmeler etkisiyle;

Nikkei yüzde, 3.01,

Shanghai Composite yüzde 1.71,

Shenzen Composite yüzde 0.96,

Hang Seng yüzde 2.22,

Kospi Composite yüzde 1.9 ve

S&P yüzde 1.11 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya, Ekonomi
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