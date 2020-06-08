Asya piyasaları ekonomiye ilişkin iyimserlikle yükseldi

Asya piyasaları, Japonla ekonomisinde daralmanın beklendi kadar sert olmayacağına ve ABD tarımdışı istihdamındaki beklenmedik düzelmeye ilişkin verilerle yükseldi.
Dünyanın önde gelen bu iki ekonomisine ilişkin veriler piyasalarda, dünya genelinde ekonomilerin pandemi kaynaklı aksaklıklardan hızlıca toparlanacağına ilişkin iyimserliği artırdı.Gelişmelerin etkisiyle, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1.06 yükseldi. Çin anakarasında Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.28 ve Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.28 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi ise yüzde 0.17 düştü.
Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.06 ve Australya'da S&P/ASX 200 Endeksi şüzde 0.12 yükseldi.