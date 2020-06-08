Asya piyasaları ekonomiye ilişkin iyimserlikle yükseldi

Güney Kore 'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.06 ve Australya'da S&P/ASX 200 Endeksi şüzde 0.12 yükseldi.

Dünyanın önde gelen bu iki ekonomisine ilişkin veriler piyasalarda, dünya genelinde ekonomilerin pandemi kaynaklı aksaklıklardan hızlıca toparlanacağına ilişkin iyimserliği artırdı.

Asya piyasaları, Japonla ekonomisinde daralmanın beklendi kadar sert olmayacağına ve ABD tarımdışı istihdamındaki beklenmedik düzelmeye ilişkin verilerle yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı

Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor

Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek

ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi

Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı

Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor

Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak

Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak

Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak