Asya piyasaları faiz kararları öncesi karışık

Asya hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı öncesi karışık seyretti.

Piyasalarda Fed'den faiz indirimi beklentisi artarken, yatırımcılar ayrıca Perşembe günü Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını bekliyor. Japonya ihracatı geçen ay yıllık bazda yüzde 8.2 düşmüş ve dokuz ay üst üste düşüş eğiliminde olduğunu göstermişti.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

Nikkei yüzde 0.13,

S&P/ASX 200 yüzde 0.28,

Hang Seng yüzde 0.05 düşerken

Kospi yüzde 0.44,

Shanghai Composite yüzde 0.33

Shenzhen Composite yüzde 0.19 yükseldi.