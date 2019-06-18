Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları Fed para politikası toplantısı öncesi karışık
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya piyasaları Fed para politikası toplantısı öncesi karışık

25 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde karışık seyirde.

Asya piyasaları Fed para politikası toplantısı öncesi karışık, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük para politikası toplantısı öncesinde karışık seyirde.
ABDli düzenleyiciler iki gün boyunca ekonomik durumu görüşecek ve faiz oranları konusunda bir karar alacaklar.
Diğer yandan, pek çok ABDli firma Beyaz Saray'a Çin'den gelen mallara daha fazla ek gümrük vergisi uygulanmaması çağrısı yaptılar.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.91,
Shanghai Composite yüzde 0.18 ve
Shenzen Composite yüzde 0.15 düşerken,
Hang Seng yüzde 0.3 ve
Kospi Composite yüzde 0.36 yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:53 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var Dolar güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:18:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları Fed para politikası toplantısı öncesi karışık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]