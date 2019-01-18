Asya Piyasaları Gümrük Vergilerinin Kaldırılacağı Söylentileriyle Yükseldi
1 saat önce
– Asya'da hisse senedi piyasaları, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.
– Asya
'da hisse senedi piyasaları, ABD
'nin Çin
'e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle; Shanghai
Composite yüzde 0.79,
Shenzen Composite yüzde 0.63,
Hanf Seng yüzde 1.04,
Nikkei yüzde 0.88,
Kospi Composite yüzde 0.61 ve
S&P yüzde 0.10 arttı.
Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0.10 kazanımla 109 bin 3450 değerine yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:54 Kaynak: DHA
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