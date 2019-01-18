Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Gümrük Vergilerinin Kaldırılacağı Söylentileriyle Yükseldi

Asya Piyasaları Gümrük Vergilerinin Kaldırılacağı Söylentileriyle Yükseldi

1 saat önce

– Asya'da hisse senedi piyasaları, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.

Asya Piyasaları Gümrük Vergilerinin Kaldırılacağı Söylentileriyle Yükseldi, System.String[]
Asya'da hisse senedi piyasaları, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

Shanghai Composite yüzde 0.79,

 Shenzen Composite yüzde 0.63,

Hanf Seng yüzde 1.04,

Nikkei yüzde 0.88,

Kospi Composite yüzde 0.61 ve

S&P yüzde 0.10 arttı.

Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0.10 kazanımla 109 bin 3450 değerine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Shanghai, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: DEAŞ Sona Ermedi

Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Manhattan'daki Çalışanlarıyla Mahkemelik Oldu Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:21:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Gümrük Vergilerinin Kaldırılacağı Söylentileriyle Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]