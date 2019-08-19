Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları haftaya artışla başladı
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Asya piyasaları haftaya artışla başladı

1 saat önce

Asya hisse senedi piyasaları ekonomik ve ticari gelişmeler etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

Asya piyasaları haftaya artışla başladı, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları ekonomik ve ticari gelişmeler etkisiyle haftaya yükselişle başladı.
Çin Merkez Bankası'nın şirketler için faizleri düşürürken, Japonya'nın ticaret açığı Temmuz ayında 249.6 milyar yene yükseldi.
Diğer yandan Hong Kong protestolarının 11'inci haftasında katılımcılar 1.7 milyon kişiye ulaştı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.74,
Kospi Composite yüzde 0.58,
Shanghai Composite yüzde 1.62,
Shenzen Composite yüzde 2.59,
Hang Seng yüzde 2.14 ve
S&P yüzde 0.94 arttı.


- İstanbul
Japonya, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:56 Kaynak: DHA
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