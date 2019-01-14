Asya Piyasaları Haftaya Düşüşle Başladı

– Asya piyasaları, Çin'den gelen zayıf ticaret verileri etkisiyle, haftayı kayıpla açtı.

– Asya piyasaları, Çin'den gelen zayıf ticaret verileri etkisiyle, haftayı kayıpla açtı.



Resmi verilere göre, Çin'in ABD ile ticaret fazlası, 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak, 2006 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı ve 323.3 milyar dolar olurken, genel ticaret fazlası, 2013 yılından bu yana en düşük düzeyi olan 351.7 milyar dolara geriledi. Ülkenin ihrcatı yüzde 9.9 artarken, ithalatı yüzde 15.8 arttı.



Asya piyasalarında genel durum şöyle;



Shanghai Composite yüzde 0.56,



Shenzen Composite yüzde 0.7,



Hang Seng yüzde 1.57,



KospComposite yüzde 0.69 ve



S&P yüzde 0.48 düştü. - İstanbul

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