Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları IMF Öngörüsü Sonrası Düştü

Asya Piyasaları IMF Öngörüsü Sonrası Düştü

1 saat önce

Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü.

Asya Piyasaları IMF Öngörüsü Sonrası Düştü, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü.

Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.26 artarken,

Shanghai Composite yüzde 0.66,

Shenzen Composite yüzde 0.87,

Hang Seng yüzde 0.75,

Kospi Composite yüzde 0.58 ve 

S&P yüzde 0.42 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Japonya, Uluslararası Para Fonu, Asya, Ekonomi
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