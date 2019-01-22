Asya Piyasaları IMF Öngörüsü Sonrası Düştü
1 saat önce
Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü.
Asya
hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu
'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya
hariç, düştü.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.26 artarken, Shanghai
Composite yüzde 0.66,
Shenzen Composite yüzde 0.87,
Hang Seng yüzde 0.75,
Kospi Composite yüzde 0.58 ve
S&P yüzde 0.42 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:38 Kaynak: DHA
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