Asya Piyasaları Japonya'dan Gelen Açıklama Etkisiyle Yükseldi
1 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi.
– Asya
hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası
'nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.92, Shanghai
Composite yüzde 0.11,
Shenzen Composite yüzde 0.017,
Hang Seng yüzde 0.31,
Kospi Composite yüzde 0.39 artarken,
S&P yüzde 0.04 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:18 Kaynak: DHA
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