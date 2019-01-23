Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Japonya'dan Gelen Açıklama Etkisiyle Yükseldi

Asya Piyasaları Japonya'dan Gelen Açıklama Etkisiyle Yükseldi

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi.

Asya Piyasaları Japonya'dan Gelen Açıklama Etkisiyle Yükseldi, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.92,

Shanghai Composite yüzde 0.11,

Shenzen Composite yüzde 0.017,

Hang Seng yüzde 0.31,

Kospi Composite yüzde 0.39 artarken,

S&P yüzde 0.04 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:18 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi
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