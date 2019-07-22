Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları Japonya seçimleri ve Ortadoğu gerginlikleriyle düştü
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Asya piyasaları Japonya seçimleri ve Ortadoğu gerginlikleriyle düştü

1 saat önce

Asya hisse senedi piyasaları Japonya parlamentosundaki üst düzey değişiklikler sonrasında Başbakan Shinzo Abe'nin partisi halen çoğunlukta olsa da parlamentodaki koltuk sayısı yüzde 66'nın altına inmesi etkisiyle düştü.

Asya piyasaları Japonya seçimleri ve Ortadoğu gerginlikleriyle düştü, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları Japonya parlamentosundaki üst düzey değişiklikler sonrasında Başbakan Shinzo Abe'nin partisi halen çoğunlukta olsa da parlamentodaki koltuk sayısı yüzde 66'nın altına inmesi etkisiyle düştü.
Diğer yandan, Shanghai Borsası'nın Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Kurulu'nda yer alan 25 hissenin tümü yükseldi.
Yatırımcıaların odağında ayrıca Basra Körfezi'nde yaşanan İran ve ABD ile Birleşik Krallık arasındaki gerginlikler ve Hong Kong protestoları vardı.
Gelişmeler etkisiyle Asya Hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 0.81,
Shenzen Composite yüzde 1.24,
Hang Seng yüzde 0.82,
Nikkei yüzde 0.35 ve
S&P yüzde 0.17 düştü.


- İstanbul
Shinzo Abe, Shanghai, Japonya, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
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