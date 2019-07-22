Asya piyasaları Japonya seçimleri ve Ortadoğu gerginlikleriyle düştü
1 saat önce
Asya hisse senedi piyasaları Japonya parlamentosundaki üst düzey değişiklikler sonrasında Başbakan Shinzo Abe'nin partisi halen çoğunlukta olsa da parlamentodaki koltuk sayısı yüzde 66'nın altına inmesi etkisiyle düştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
– Asya
hisse senedi piyasaları Japonya
parlamentosundaki üst düzey değişiklikler sonrasında Başbakan Shinzo Abe
'nin partisi halen çoğunlukta olsa da parlamentodaki koltuk sayısı yüzde 66'nın altına inmesi etkisiyle düştü.
Diğer yandan, Shanghai
Borsası'nın Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Kurulu'nda yer alan 25 hissenin tümü yükseldi.
Yatırımcıaların odağında ayrıca Basra Körfezi
'nde yaşanan İran
ve ABD ile Birleşik Krallık
arasındaki gerginlikler ve Hong Kong
protestoları vardı.
Gelişmeler etkisiyle Asya Hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 0.81,
Shenzen Composite yüzde 1.24,
Hang Seng yüzde 0.82,
Nikkei yüzde 0.35 ve
S&P yüzde 0.17 düştü.
- İstanbul
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