Asya piyasaları Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle düştü
1 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları İran'ın, İran Nükleer Anlaşması çerçevesinde belirlenen uranyum zenginleştirme işlemlerini hem belirtilen kotanın üzerine çıkarması hem de limitlerin üzerinde zenginleştireceğini açıklaması üzerine oluşan gergin hava etkisiyle düştü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
– Asya
hisse senedi piyasaları İran
'ın, İran Nükleer Anlaşması çerçevesinde belirlenen uranyum zenginleştirme işlemlerini hem belirtilen kotanın üzerine çıkarması hem de limitlerin üzerinde zenginleştireceğini açıklaması üzerine oluşan gergin hava etkisiyle düştü.
Diğer yandan Japonya Merkez Bankası
(BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda faizlerin sonbahara dek "çok alçak düzeyde" tutulması gerektiğini açıkladı. Ekonomi
üzerinde dış baskılar olduğunu kabul eden Kuroda, büyümeye yönelik herhangi bir teşvikten bahsetmedi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 1.08, Shanghai
Composite yüzde 2.58,
Shenzen Composite yüzde 2.95,
Hang Seng yüzde 1.89,
Kospi Composite yüzde 2.08 ve
S&P yüzde 1.04 düştü.
- İstanbul
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