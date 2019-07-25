Asya piyasaları piyasalardaki iyimserlik etkisiyle yükseldi
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Asya hisse senedi piyasaları, ABD piyasalarının teknoloji şirketlerinin yüksek karlar açıklamaları etkisiyle rekor düzeylere yakın kapanması ardından oluşan iyimserlik etkisiyle yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
– Asya
hisse senedi piyasaları, ABD piyasalarının teknoloji şirketlerinin yüksek karlar açıklamaları etkisiyle rekor düzeylere yakın kapanması ardından oluşan iyimserlik etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında kapanış değerleri şöyle:
Nikkei yüzde 0.22, Shanghai
Composite yüzde 0.37,
Shenzen Composite yüzde 0.73 ve
S&P yüzde 0.6 artarken,
Kospi Composite yüzde 0.51 düştü,
Hang Seng bir değişim göstermedi.
- İstanbul
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