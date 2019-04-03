Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

Asya Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

24 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları Çarşamba günü, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu işaretler etkisiyle yükseldi.

Asya Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları Çarşamba günü, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu işaretler etkisiyle yükseldi. Çin'in hizmet sektöründe görülen büyüme de piyasalardaki yükselişe destek oldu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarındaki son durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.94,

Kospi Composite yüzde 0.86,

Shanghai Composite yüzde 0.69,

Shenzen Composite yüzde 0.22,

Hang Seng yüzde 0.88 ve

S&P yüzde 0.68 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:54 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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