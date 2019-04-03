Asya Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi
24 dakika önce
– Asya hisse senedi piyasaları Çarşamba günü, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu işaretler etkisiyle yükseldi.
– Asya
hisse senedi piyasaları Çarşamba
günü, yatırımcıların ABD
ve Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu işaretler etkisiyle yükseldi. Çin'in hizmet sektöründe görülen büyüme de piyasalardaki yükselişe destek oldu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarındaki son durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.94,
Kospi Composite yüzde 0.86, Shanghai
Composite yüzde 0.69,
Shenzen Composite yüzde 0.22,
Hang Seng yüzde 0.88 ve
S&P yüzde 0.68 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:54 Kaynak: DHA
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