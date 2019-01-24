Asya Piyasaları Ticaret Belirsizliklerine Rağmen Yükselişte

– Asya
hisse senedi piyasaları, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginliklerine ve küresel ekonomik görünümün yatırımcıları endişelendirmesine rağmen çoğunlukla yükseldi.
Çin hisse senedi piyasaları Pekin
ve Washintgon arasındaki görüşmeleri beklerken, Kuzey Kore
Lideri Kim Joung-un'un ABD Başkanı Donald Trump
ile görüşmek istediğini duyurması piyasaları hareketlendirdi.
Gelişmelerin etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında; Shanghai
Composite yüzde 0.47,
Shenzen Composite yüzde 0.71,
Hang Seng yüzde 0.26,
- Kospi Composite yüzde 0.71 ve
S&P yüzde 0.38 yükselirken,
Nikkei yüzde 0.09 düştü. - İstanbul