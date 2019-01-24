Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ticaret Belirsizliklerine Rağmen Yükselişte

Asya Piyasaları Ticaret Belirsizliklerine Rağmen Yükselişte

26 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine ve küresel ekonomik görünümün yatırımcıları endişelendirmesine rağmen çoğunlukla yükseldi.

Asya Piyasaları Ticaret Belirsizliklerine Rağmen Yükselişte, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine ve küresel ekonomik görünümün yatırımcıları endişelendirmesine rağmen çoğunlukla yükseldi.

Çin hisse senedi piyasaları Pekin ve Washintgon arasındaki görüşmeleri beklerken, Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini duyurması piyasaları hareketlendirdi.

Gelişmelerin etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında;

Shanghai Composite yüzde 0.47,

Shenzen Composite yüzde 0.71,

Hang Seng yüzde 0.26,

-  Kospi Composite yüzde 0.71 ve

S&P yüzde 0.38 yükselirken,

Nikkei yüzde 0.09 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
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