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Asya piyasaları ticaret endişeleriyle düştü
6 saat önce
Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında imzalanmasını tercih ettiğini söylemesinin oluşturduğu ticaret endişeleri etkisiyle düştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında imzalanmasını tercih ettiğini söylemesinin oluşturduğu ticaret endişeleri etkisiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 1.05,
Hang Seng yüzde 1.04, Shanghai
Composite yüzde 0.39,
Shenzen Composite yüzde 0.06,
Kospi Composite yüzde 0.81 ve
S&P yüzde 1.58 düştü.
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