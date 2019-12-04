Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret endişeleriyle düştü
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Asya piyasaları ticaret endişeleriyle düştü

6 saat önce

Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında imzalanmasını tercih ettiğini söylemesinin oluşturduğu ticaret endişeleri etkisiyle düştü.

Asya piyasaları ticaret endişeleriyle düştü, System.String[]

Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında imzalanmasını tercih ettiğini söylemesinin oluşturduğu ticaret endişeleri etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 1.05,

Hang Seng yüzde 1.04,

Shanghai Composite yüzde 0.39,

Shenzen Composite yüzde 0.06,

Kospi Composite yüzde 0.81 ve

S&P yüzde 1.58 düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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