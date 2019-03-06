Asya Piyasaları Ticaret Endişeleriyle Karışık Hareket Ediyor

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD - Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ancak "kusursuz" olması durumunda onaylanacağını söylemesiyle doğan endişelerle ekside kapanırken, Asya piyasaları karışık yönlü hareket ediyor.

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD - Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ancak "kusursuz" olması durumunda onaylanacağını söylemesiyle doğan endişelerle ekside kapanırken, Asya piyasaları karışık yönlü hareket ediyor.



ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Washington'ın Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını ikinci bir açıklamaya kadar ertelediğini duyurdu.



Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasaları Salı gününü karışık tamamladı;



Dow Jones yüzde 0.05 ve



S&P yüzde 0.11 düşerken,



Nasdaq yüzde 0.32 yükseldi.



Euro dolara karşı yüzde 0.32 kayıpla 1.1306 düzeyinde.



Asya hisse senedi piyasaları da güne karışık devam ediyor;



Nikkei yüzde 0.6 ve



Kospi Composite yüzde 0.17 düşerken,



Shanghai Composite yüzde 1.58,



Shenzen Composite yüzde 0.2,



Hang Seng yüzde 0.27 ve



S&p yüzde 0.75 yükseldi. - İstanbul

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