Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle düştü
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Asya piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle düştü

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları yatırımcıların ticaret gelişmelerine odaklanmalarıyla düştü.

Asya piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle düştü, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları yatırımcıların ticaret gelişmelerine odaklanmalarıyla düştü.
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Huawei'in ABD'de 5G ağları kullanımının halen engellenmeye devam edeceğini açıklarken, Huawei ABD'nin yaptırımlarının şirkete faydalı olduğunu söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarınnda son durum şöyle;
Shanghai Composite yüzde 0.86,
Shenzen Composite yüzde 1.11,
Hang Seng yüzde 0.23,
Nikkei yüzde 0.78,
Kospi Composite yüzde 1.18 düşerken,
S&P yüzde 0.58 yükseldi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:34 Kaynak: DHA
Beyaz Saray, Asya, Ekonomi
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