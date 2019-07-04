Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık
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Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık

7 dakika önce

– Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık seyirde.

Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık, System.String[]
– Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık seyirde.
Beyaz Saray Ticaret ve İmalat Politikaları Direktörü Peter NAvarro, Çin hükümetinin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lİghtizer ile görüşmelere devam ettiğini ve kimi ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.26,
Kospi Composite yüzde 0.51 ve
S&P yüzde 0.49 arttı,
Shanhai Composite yüzde 0.17 ve
Shenzen Composite yüzde 0.3 düşerken,
Hang Seng bir değişim göstermedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:13 Kaynak: DHA
Ekonomi
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