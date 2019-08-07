Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık

Asya hisse sendi piyasaları, ABD piyalarında görülen artışlar ve ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin hafiflemesi etkisiyle karışık seyirde.



Çin

Diğer yandan

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.28,

Hang Seng yüzde 0.22 ve

Kospi Composite yüzde 0.47 düşerken,



Shenzen Composite yüzde 0.17 ve

S&P yüzde 0.71 yükseldi. Asya hisse sendi piyasaları, ABD piyalarında görülen artışlar ve ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin hafiflemesi etkisiyle karışık seyirde.Çin Merkez Bankası yenin değerini 7.0 doların altına çekerken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ABD Başkanı Donald Trump 'ın ticaret görüşmelerini Eyül ayında başlatmak istediğini açıkladı.Diğer yandan Japonya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomisi ile ilgili iyimser olmanın zor olduğu ve ekonomik duraklama girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:Nikkei yüzde 0.28,Hang Seng yüzde 0.22 veKospi Composite yüzde 0.47 düşerken, Shanghai Composite yüzde 0.25,Shenzen Composite yüzde 0.17 veS&P yüzde 0.71 yükseldi.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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