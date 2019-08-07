Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık
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Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık

1 saat önce

Asya hisse sendi piyasaları, ABD piyalarında görülen artışlar ve ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin hafiflemesi etkisiyle karışık seyirde.

Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık, System.String[]
Asya hisse sendi piyasaları, ABD piyalarında görülen artışlar ve ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin hafiflemesi etkisiyle karışık seyirde.
Çin Merkez Bankası yenin değerini 7.0 doların altına çekerken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerini Eyül ayında başlatmak istediğini açıkladı.
Diğer yandan Japonya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomisi ile ilgili iyimser olmanın zor olduğu ve ekonomik duraklama girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.28,
Hang Seng yüzde 0.22 ve
Kospi Composite yüzde 0.47 düşerken,
Shanghai Composite yüzde 0.25,
Shenzen Composite yüzde 0.17 ve
S&P yüzde 0.71 yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
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