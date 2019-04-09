Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Açıklamaları Etkisiyle Karışık

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Açıklamaları Etkisiyle Karışık

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmaya varıldığını söylemkten çekindiğini ancak görüşmelerin oldukça verilmli geçtiğini söylemesiyle yükseldi.

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Açıklamaları Etkisiyle Karışık, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmaya varıldığını söylemkten çekindiğini ancak görüşmelerin oldukça verilmli geçtiğini söylemesiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.07,

Kospi Composite yüzde 0.42,

Shenzen Composite yüzde 0.39 ve

Hang Seng yüzde 0.31 artarken,

Shanghai Composite yüzde 0.22 ve

S&P yüzde 0.11 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
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