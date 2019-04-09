Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Açıklamaları Etkisiyle Karışık
1 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmaya varıldığını söylemkten çekindiğini ancak görüşmelerin oldukça verilmli geçtiğini söylemesiyle yükseldi.
– Asya
hisse senedi piyasaları, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump
'ın bir anlaşmaya varıldığını söylemkten çekindiğini ancak görüşmelerin oldukça verilmli geçtiğini söylemesiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.07,
Kospi Composite yüzde 0.42,
Shenzen Composite yüzde 0.39 ve
Hang Seng yüzde 0.31 artarken, Shanghai
Composite yüzde 0.22 ve
S&P yüzde 0.11 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: DHA
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