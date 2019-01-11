Asya Piyasaları, Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Yükseldi
37 dakika önce
– Doğu Asya ve Avustralya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin devam edeceği haberleri etkisiyle yükseldi.
– Doğu Asya
ve Avustralya
hisse senedi piyasaları ABD
ve Çin
arasındaki görüşmelerin devam edeceği haberleri etkisiyle yükseldi.
Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan, tarafların aradaki farklılıkları ele almak ve çözüme ulaştırmak için diyalog ve müzakere yoluna gittiklerini söyledi.
Diğer yandan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe
, Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
ile görüşmesi sonrasında Brexit konusunda gösterilen ilerlemeden övgüyle bahsetti.
Asya piyasalarında genel durum şöyle; Shanghai
Composite, yüzde 0.11,
Hang Seng yüzde 0.44,
Nikkei yüzde 0.10,
Kospi yüzde 0.36 artarken,
Shenzen Composite bir değişim göstermedi,
S&P yüzde 0.33 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:39 Kaynak: DHA
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