Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları, Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Yükseldi

Asya Piyasaları, Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Yükseldi

37 dakika önce

– Doğu Asya ve Avustralya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin devam edeceği haberleri etkisiyle yükseldi.

Asya Piyasaları, Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Yükseldi, System.String[]
Doğu Asya ve Avustralya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin devam edeceği haberleri etkisiyle yükseldi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan, tarafların aradaki farklılıkları ele almak ve çözüme ulaştırmak için diyalog ve müzakere yoluna gittiklerini söyledi.

Diğer yandan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmesi sonrasında Brexit konusunda gösterilen ilerlemeden övgüyle bahsetti.

Asya piyasalarında genel durum şöyle;

Shanghai Composite, yüzde 0.11,

Hang Seng yüzde 0.44,

Nikkei yüzde 0.10,

Kospi yüzde 0.36 artarken,

Shenzen Composite bir değişim göstermedi,

S&P yüzde 0.33 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Avustralya, Doğu Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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