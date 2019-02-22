Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Karışık

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Karışık

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Karışık, System.String[]
– Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.

Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Shenzen Composite yüzde 2.36,

Shanghai Composite yüzde 1.19,

Hang Seng yüzde 0.24 ve

Kospi Composite yüzde 0.08 artarken,

Nikkei yüzde 0.21 ve

S&P yüzde 0.07 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:17 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti

Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell Basın Toplantısında Birbirine Girdi Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 13:03:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Karışık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]