Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Karışık
1 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.
– Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.
Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Shenzen Composite yüzde 2.36,
Shanghai Composite yüzde 1.19,
Hang Seng yüzde 0.24 ve
Kospi Composite yüzde 0.08 artarken,
Nikkei yüzde 0.21 ve
S&P yüzde 0.07 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:17 Kaynak: DHA
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