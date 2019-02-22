Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Karışık

– Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.

– Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.



Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;



Shenzen Composite yüzde 2.36,



Shanghai Composite yüzde 1.19,



Hang Seng yüzde 0.24 ve



Kospi Composite yüzde 0.08 artarken,



Nikkei yüzde 0.21 ve



S&P yüzde 0.07 düştü. - İstanbul

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