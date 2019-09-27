Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık
1 saat önce
Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
– Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.
Nikkei yüzde 1.02,
Shanghai Composite yüzde 0.23,
Shenzen Composite yüzde 0.98 ve
S&P yüzde 0.53 yükselirken,
Hang Seng yüzde 0.17 ve
Kospi Composite yüzde 1.28 düştü.
- İstanbul
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