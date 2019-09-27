Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık
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Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık

1 saat önce

Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.

Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık, System.String[]

Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.

Nikkei yüzde 1.02,

Shanghai Composite yüzde 0.23,

Shenzen Composite yüzde 0.98 ve

S&P yüzde 0.53 yükselirken,

Hang Seng yüzde 0.17 ve

Kospi Composite yüzde 1.28 düştü.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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