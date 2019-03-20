Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri ve Boj Öngörüleri Etkisiyle Karışık
22 dakika önce
– Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin Arasındaki ticaret görüşmeleri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2019 ve 2020 yılları için ekonomik aktiviteler ve iç talebin büyümeye devam edeceği öngörüsü etkisiyle karışık seyirde.
– Asya
hisse senedi piyasaları ABD
ve Çin
Arasındaki ticaret görüşmeleri ve Japonya Merkez Bankası
'nın (BoJ) 2019 ve 2020 yılları için ekonomik aktiviteler ve iç talebin büyümeye devam edeceği öngörüsü etkisiyle karışık seyirde.
BoJ, ülkede enflasyonun yüzde 2.0'ye ulaşmasını hedeflerken, enflasyon beklentilerinin görece olarak zayıf gelişmeler göstermeye devam etmesi sebebiyle enflasyon oranının bu düzeye yükselmesinin mevcut durumda değerlendirilemediğini açıkladı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle; Shanghai
Composite yüzde 0.14,
Nikkei yüzde 0.1,
Hang Seng 0.34,
Kospi Composite yüzde 0.93 yükselirken,
S&P yüzde 0.07 ve
Shenzhen Composite yüzde 0.33 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:33 Kaynak: DHA
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