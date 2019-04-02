Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri ve Güçlü Çin Verisi Etkisiyle Yükseldi
1 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini takip eden yatırımcılar ve Çin'den gelen, küresel ekonomik yavaşlama hakkındaki endişeleri azaltan, güçlü imalat verileri etkisiyle yükseldi.
– Asya
hisse senedi piyasaları, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret görüşmelerini takip eden yatırımcılar ve Çin'den gelen, küresel ekonomik yavaşlama hakkındaki endişeleri azaltan, güçlü imalat verileri etkisiyle yükseldi. Avrupa
'da ise Brexit anlaşmasının yeniden milletvekilleri tarafından reddedilmesiyle belirsizlikler sürüyor.
Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle; Shanghai
Composite yüzde 0.28,
Hang Seng yüzde 0.12,
Kospi Composite yüzde 0.33 ve
S&P yüzde 0.51 artarken,
Nikkei yüzde 1.12 ve
Shenzen Composite yüzde 0.33 düştü. - Istanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:43 Kaynak: DHA
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