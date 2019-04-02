Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri ve Güçlü Çin Verisi Etkisiyle Yükseldi

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri ve Güçlü Çin Verisi Etkisiyle Yükseldi

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini takip eden yatırımcılar ve Çin'den gelen, küresel ekonomik yavaşlama hakkındaki endişeleri azaltan, güçlü imalat verileri etkisiyle yükseldi.

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri ve Güçlü Çin Verisi Etkisiyle Yükseldi, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini takip eden yatırımcılar ve Çin'den gelen, küresel ekonomik yavaşlama hakkındaki endişeleri azaltan, güçlü imalat verileri etkisiyle yükseldi.

Avrupa'da ise Brexit anlaşmasının yeniden milletvekilleri tarafından reddedilmesiyle belirsizlikler sürüyor.

Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Shanghai Composite yüzde 0.28,

Hang Seng yüzde 0.12,

Kospi Composite yüzde 0.33 ve

S&P yüzde 0.51 artarken,

Nikkei yüzde 1.12 ve

Shenzen Composite yüzde 0.33 düştü. - Istanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:43 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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